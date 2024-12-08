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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 08.12.2024 - 18:35
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:BoluAtatürk

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Onur Gülter

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 89 Iskandarli), Jefferson (Dk. 81 Sıraçhan Nas), Mukairu (Dk. 89 Anıl Koç), Oulare, Onur Ulaş, Avramovski, Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 81 Babacar)

        MKE Ankaragücü: Ertan Özbir, Cem Tuna Türkmen (Dk. 85 Mesut Kesik), Kitsiou, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu (Dk. 90+4 Hayrullah Bilazer), Varga (Dk. 86 Rotariu), Mahmut Tekdemir, Ali Kaan Güneren, Schulz (Dk. 86 Bejic), Caphas (Dk. 87 Alper Uludağ), Osman Çelik

        Goller: Dk. 3 Varga, Dk. 27 Cephas, Dk. 90+3 Rotariu (MKE Ankaragücü), Dk. 35 Hüsamettin Yener (Penaltıdan), Dk. 52 Jefferson (Penaltıdan) (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 41 Cephas, Dk. 60 Mahmut Tekdemir (MKE Ankaragücü)

        BOLU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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