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Hakemler: Volkan Bayarslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Onur Gülter
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 89 Iskandarli), Jefferson (Dk. 81 Sıraçhan Nas), Mukairu (Dk. 89 Anıl Koç), Oulare, Onur Ulaş, Avramovski, Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 81 Babacar)
MKE Ankaragücü: Ertan Özbir, Cem Tuna Türkmen (Dk. 85 Mesut Kesik), Kitsiou, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu (Dk. 90+4 Hayrullah Bilazer), Varga (Dk. 86 Rotariu), Mahmut Tekdemir, Ali Kaan Güneren, Schulz (Dk. 86 Bejic), Caphas (Dk. 87 Alper Uludağ), Osman Çelik
Goller: Dk. 3 Varga, Dk. 27 Cephas, Dk. 90+3 Rotariu (MKE Ankaragücü), Dk. 35 Hüsamettin Yener (Penaltıdan), Dk. 52 Jefferson (Penaltıdan) (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Cephas, Dk. 60 Mahmut Tekdemir (MKE Ankaragücü)
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