Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        2024 Extreme Kupası 5. ayağı Bolu'da yapıldı

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın finali olan 5. ayak yarışları Bolu'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 19:27 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        2024 Extreme Kupası 5. ayağı Bolu'da yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın finali olan 5. ayak yarışları Bolu'da yapıldı.

        Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (BOLOFF) Çakmaklar Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda TR1 ve TR2 kategorilerinde 13 araç ve 26 sporcu yarıştı.

        İki gün süren yarışlarda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

        TR-1:

        1. Uğur Kabal-Mesut Karaaslan

        2. Emre Avcı-Eray Avcı

        3. Can Özkurt-Seyfullah Tahir

        TR-2:

        1 . Cihan Çelikten-Adem Yılmaz

        2. Atilla Çakır-Şenal Coşkun

        3. Oğuz Kağan Öztürk-Gökhan Yalçın

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Suriye'de Esad rejiminin çöküşü dünya basınında
        Suriye'de Esad rejiminin çöküşü dünya basınında
        Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları
        Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Boluspor – MKE Ankaragücü: 2-3
        Boluspor – MKE Ankaragücü: 2-3
        1,5 ton hamsi dağıtıldı, karlar üzerinde horon oynandı
        1,5 ton hamsi dağıtıldı, karlar üzerinde horon oynandı
        Kuvvetli rüzgar Abant'taki bazı ağaçları devirdi
        Kuvvetli rüzgar Abant'taki bazı ağaçları devirdi
        Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde yaklaşık 2 ton balık tüketildi
        Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde yaklaşık 2 ton balık tüketildi
        Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği AFAD tarafından akredite edildi
        Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği AFAD tarafından akredite edildi