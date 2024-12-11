Bolu'da motosiklet kazasında sürücü ve yaya yaralandı
Bolu'da kaza yapan motosikletin sürücüsü ile çarptığı yaya yaralandı.
Bolu'da kaza yapan motosikletin sürücüsü ile çarptığı yaya yaralandı.
Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde ilerleyen Burak K. idaresindeki 14 ET 278 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Cahit Ü'ye çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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