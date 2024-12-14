Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya hafta sonunda kayakseverlerin ilgisiyle karşılaştı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda karın tadını çıkarmak isteyenleri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:13 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya hafta sonunda kayakseverlerin ilgisiyle karşılaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda karın tadını çıkarmak isteyenleri ağırladı.

        Bölgede iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve yapay karlamayla kar kalınlığı bir metrenin üzerine çıktı.

        Hafta sonu tatilini Kartalkaya'da geçirmek isteyenler, güneşin de kendini gösterdiği merkezde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

        Bölgedeki oteller, hafta sonunda yüzde 90 dolulukla hizmet veriyor. Konaklama mekanlarında yılbaşı rezervasyonları da devam ediyor.

        Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, geçen hafta yapılan sezon açılışının ardından tatilcilerin kayak merkezine ilgi gösterdiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda aralık ayının 15'inden sonra sezonu açıyorduk. Erken yağan karla sezon da erken açıldı." dedi.

        Kar yağışının iki gündür aralıklarla etkili olduğunu dile getiren Avcı, "Pistlerimizde bir metrenin üzerinde kar bulunuyor. Tatilciler kristal kar kalitesinde kayak ve snowboard yaparak eğlencenin keyfini çıkarıyor. Yılbaşı için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Rezervasyonlar devam ediyor. Tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yerli ve yabancı tatilcileri eğlencenin merkezi Kartalkaya'ya bekliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Bolu'da inşaat bölümü öğrencilerine mesleki eğitim verildi
        Bolu'da inşaat bölümü öğrencilerine mesleki eğitim verildi
        Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis
        Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis
        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyo...
        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyo...
        Bolu'da yerli ve milli olmanın ekonomiye ve savunma sanayisine etkisi ele a...
        Bolu'da yerli ve milli olmanın ekonomiye ve savunma sanayisine etkisi ele a...
        Bolu Dağı'nda kısa süreli kar yağışı
        Bolu Dağı'nda kısa süreli kar yağışı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı