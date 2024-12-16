Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.
Yağış, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösterdi.
Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama ve küreme çalışması yürütüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ise sağanak hakim.
Kara yolu ve otoyolun Bolu Dağı kesiminde ulaşım normal seyrediyor.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
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