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        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 09:44 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:44
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        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

        Yağış, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösterdi.

        Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama ve küreme çalışması yürütüyor.

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ise sağanak hakim.

        Kara yolu ve otoyolun Bolu Dağı kesiminde ulaşım normal seyrediyor.

        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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