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        Finansal teknolojilere ilgi duyan gençlere "okur yazarlık" çağrısı

        Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Başkanı Ufuk Bilgetekin, "Gençlerimizi finansal teknolojiler alanında okur yazarlığa davet ediyoruz. Son dönemlerdeki çok sayıda dolandırıcılık, finansal ekosistemde olmaya başladı. Burada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 16:33 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:33
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        Finansal teknolojilere ilgi duyan gençlere "okur yazarlık" çağrısı
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        Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Başkanı Ufuk Bilgetekin, "Gençlerimizi finansal teknolojiler alanında okur yazarlığa davet ediyoruz. Son dönemlerdeki çok sayıda dolandırıcılık, finansal ekosistemde olmaya başladı. Burada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz." dedi.

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası arasında köprü oluşturmak amacıyla 2019'dan bu yana düzenlenen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları"nın 38'incisi, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'yla (BATIKAF) Bolu'da devam ediyor.

        Ufuk Bilgetekin, fuar kapsamında düzenlenen seminerde "TÖDEB Ödeme ve E-Para Kuruluşları Ekosistemi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi, gençlere bu alandaki istihdam imkanlarını anlattı.

        Bilgetekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde gençleri özellikle de üniversite gençliğini çok önemsediklerini söyledi.

        "TÖDEB Akademi" çatısı altında hayata geçirdikleri TÖDEB Fintek Çırağı Programı'nı Marmara Üniversitesi ile sürdürdüklerini belirten Bilgetekin, "İşimiz Fintek & Gücümüz Gençlik Projesi" kapsamında üniversite öğrencileriyle buluştuklarını kaydetti.

        Bilgetekin, finansal teknolojilerin çağın vazgeçilmez argümanlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimizi finansal teknolojiler alanında okur yazarlığa davet ediyoruz. Son dönemlerde, çok sayıda dolandırıcılık finansal ekosistem üzerinden olmaya başladı. Burada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Üniversite gençliği zaten çok bilinçli ama nelere dikkat etmeleri gerektiği noktasında birtakım söyleşiler yapıyoruz." diye konuştu.

        - "Öğrencilerin yaklaşımı olumlu"

        TÖDEB Başkanı Bilgetekin, teknolojiyle iç içe olan gençleri finansal teknolojiler alanında da bilgilendirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

        Gençleri bu alana yönlendirmek istediklerini belirten Bilgetekin, şöyle devam etti:

        "Bu alandaki boşluk olan insan kaynağı kalitesini arttırmak ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu uğurda da biz TÖDEB olarak il il gezip, üniversite gençliğiyle bir araya gelip ve sektöre olan ilginin artırılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca, bir yandan da finansal okur yazarlık noktasında kitle sayısının çoğalması için bu ve buna benzer birçok etkinlik yapıyoruz."

        Bilgetekin, TÖDEB olarak bugüne kadar 8 farklı üniversitede öğrencilerle bir araya geldiklerini, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordine ettiği bölgesel kariyer fuarlarına da katılım sağlayacaklarını anlattı.

        Öğrencilerin yaklaşımının olumlu olduğunu aktaran Bilgetekin, "'Z kuşağı' dediğimiz üniversite gençliği teknolojiyle çok haşır neşir. Bunu finansla birleştirip, finansal teknolojilere ilginin artması gerektiğini, yeni iş fırsatlarının, değişen ve dijitalleşen dünyada çok önemli fırsatlar olduğunu aktardığımız da var olan ilgi daha da artıyor. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

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