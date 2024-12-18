Bolu'da cipin çarptığı bisikletli çocuk öldü
Bolu'da, cipin çarptığı bisikletli çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bolu'da, cipin çarptığı bisikletli çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunda Nurten Y. idaresindeki 34 EBS 075 plakalı cip, Sanayi Kavşağı mevkisinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Talha Y’ye (11) çarptı.
Kazada bisikletli çocuk ağır yaralandı.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Hasan Talha Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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