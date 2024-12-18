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        Bolu'da cipin çarptığı bisikletli çocuk öldü

        Bolu'da, cipin çarptığı bisikletli çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 21:14 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:16
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        Bolu'da cipin çarptığı bisikletli çocuk öldü
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        Bolu'da, cipin çarptığı bisikletli çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        D-100 kara yolunda Nurten Y. idaresindeki 34 EBS 075 plakalı cip, Sanayi Kavşağı mevkisinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Talha Y’ye (11) çarptı.

        Kazada bisikletli çocuk ağır yaralandı.

        Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

        Hasan Talha Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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