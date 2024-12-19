Bolu'da çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Ahırdaki 20 büyükbaştan 17'si köy sakinleri tarafından dışarı çıkarılırken 3 hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Mesciçele köyünde İbrahim C'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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