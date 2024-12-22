Gençliğinde Anadol'a duyduğu özlemini emeklilikte giderdi

ZAFER GÖDER - Bolu'da yaşayan İsmail Akpınar, gençlik yıllarından beri kurduğu Anadol marka otomobil sahibi olma hayalini emekli olduktan sonra gerçeğe dönüştürdü.

Belediye emeklisi 62 yaşındaki Akpınar, gençliğinde Türkiye'nin seri üretilen ilk yerli otomobil markası olarak 57 yıl önce yollarda yerini alan Anadol'u satın alma hayali kurdu.

Yıllarca çeşitli nedenlerle bu hayalini gerçekleştiremeyen Akpınar, Anadol'a duyduğu özlemini emekli olduktan sonra giderdi. Akpınar, 5 yıl önce satın alarak orijinalliğini koruduğu 1981 model Anadol marka otomobiliyle yolculuğun keyfini sürüyor. - "Anadol'a hayranım" İsmail Akpınar, AA muhabirine, Anadol marka otomobile hayran olduğunu söyledi.

Akpınar, daha önce birçok marka ve model araç kullandığını ancak Anadol'un gönlünde farklı bir yere sahip olduğunu belirterek, "Arabayı alalı 5 sene oldu. Kendim boyattım arabayı. Bu rengi özellikle deneye deneye üzerinde buldum. Ön tarafındaki panjurun olduğu yerler orijinal olarak siyah yapılmıştı, orayı da boyattım." dedi. Aracının 1981 yılında üretilen A8 modeli olduğunu dile getiren Akpınar, şunları anlattı:

"Orta halli binek bir otomobil. Arabanın çürümesi yok, parçasında sıkıntı yok. Genelde klasik arabalarda parça bulma sıkıntısı var ancak bu yerli üretim olduğu için Türkiye'nin her tarafında Anadol parçası bulunuyor. Günümüz şartlarına uygun olmayan fren sistemini ve ön takımlarını değiştirdim. Onun dışındaki tüm parçaları ve özellikleri fabrikadan çıktığı gibi. Arabanın her şeyi orijinal. Döşemeleri dahi orijinal. Arabam daha 125 bin kilometrede."

- "Anadol sevgisi olanlar yanıma geliyor" Aracının ilgi gördüğünü anlatan Akpınar, "Yollarda ya da bir yerde park ettiğimde Anadol sevgisi olanlar yanıma geliyor. Onlara araba hakkında bilgi veriyorum. A8 piyasada fazla bulunmadığından insanların dikkatini çok çekiyor. Zaten Bolu'da da 3 tane var. Görenler güzel olduğunu söylüyor ya da el hareketleriyle güzel olduğunu işaret ediyorlar." diye konuştu.