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        Bolu'da tilkinin bahçeye bırakılan ekmekleri çukura gömmesi cep telefonuyla kaydedildi

        Bolu'da tilkinin bahçeye bırakılan ekmekleri çukura gömmesi cep telefonuyla kayıt altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 09:31 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:31
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        Bolu'da tilkinin bahçeye bırakılan ekmekleri çukura gömmesi cep telefonuyla kaydedildi
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        Bolu'da tilkinin bahçeye bırakılan ekmekleri çukura gömmesi cep telefonuyla kayıt altına alındı.

        Seben ilçesi Korucuk köyü yaylasında yiyecek arayan tilkiyi gören Durmuş Karakaya, evinin bahçesine poşet içinde ekmek bıraktı.

        Tilki, ağzıyla aldığı ekmekleri bahçede ve evin çevresinde kazdığı çukurlara gömdü.

        Tilkinin poşetten aldığı ekmekleri çukura gömmesi, Karakaya tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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