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        Bolu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:43 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:46
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        Bolu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı.

        Ziya T. idaresindeki AAD 054 plakalı kamyon, Sünnet köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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