Bolu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Ziya T. idaresindeki AAD 054 plakalı kamyon, Sünnet köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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