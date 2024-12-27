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        Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:58 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:58
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        Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AYJ 257 plakalı otomobil, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gerede Gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle tavanı ve ön kısmı kopan otomobilde sürücü sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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