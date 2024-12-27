Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AYJ 257 plakalı otomobil, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gerede Gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tavanı ve ön kısmı kopan otomobilde sürücü sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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