Gölcük Tabiat Parkı'nda yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşandı

Bazı tatilciler ise piknik alanlarında mangal yaptı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkına Bolu'nun yanı sıra İstanbul, Ankara ve çevre illerden gelen tatilciler, göl kenarında yürüyüş yaptı.

Resmi tatil olan yeni yılın ilk gününde aileleriyle vakit geçirmek isteyenler Gölcük'ü tercih etti.

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