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        Gölcük Tabiat Parkı'nda yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşandı

        Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 15:07 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:19
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        Gölcük Tabiat Parkı'nda yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşandı
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        Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

        Resmi tatil olan yeni yılın ilk gününde aileleriyle vakit geçirmek isteyenler Gölcük'ü tercih etti.

        Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkına Bolu'nun yanı sıra İstanbul, Ankara ve çevre illerden gelen tatilciler, göl kenarında yürüyüş yaptı.

        Göl kenarındaki iskelelerde hatıra fotoğrafı çeken tatilciler, kar manzarasının tadını çıkarttı.

        Bazı tatilciler ise piknik alanlarında mangal yaptı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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