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        Kırgız genç, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Bolu'da aşçılık eğitimi alıyor

        ZAFER GÖDER/İSMAİL KABASAKAL - Aşçılık eğitimi için "aşçılar diyarı" olarak bilinen Bolu'ya gelen Kırgız uyruklu İskhak Alymbaev, okulda öğrendiklerini sahada pratiğe dönüştürerek deneyim kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:51
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        Kırgız genç, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Bolu'da aşçılık eğitimi alıyor
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        ZAFER GÖDER/İSMAİL KABASAKAL - Aşçılık eğitimi için "aşçılar diyarı" olarak bilinen Bolu'ya gelen Kırgız uyruklu İskhak Alymbaev, okulda öğrendiklerini sahada pratiğe dönüştürerek deneyim kazanıyor.

        Anne ve babasının eğitim için geldiği İstanbul'da dünyaya gelen 18 yaşındaki Alymbaev, 4 yaşındayken ailesiyle gittiği Bişkek'te büyüdü.

        Küçük yaşlardan beri yemek yapmaya ilgi duyan Alymbaev, meslek seçimini de bu yönde yapmak istedi.

        Bu isteğini babasıyla paylaşan Alymbaev, aile yakınlarının tavsiyesi üzerine aşçılık eğitimi için yaklaşık 3 yıl önce Bolu'ya geldi.

        Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime başlayan Alymbaev, okuldaki teorik ve pratik bilgilerin yanı sıra otellerde staj yaparak mesleğin inceliklerini öğreniyor.

        Alymbaev, zaman zaman sınıf arkadaşlarına ülkesinin yöresel yemeklerini de öğretiyor.

        Kırgızca, Türkçe, Rusça ve İngilizce bilen 12. sınıf öğrencisi Alymbaev, mezun olduktan sonra farklı ülkelerin yemekleri hakkında da bilgi edinmek ve kendi işini kurmak istiyor.

        - "Yemek yapmaktan çok zevk alıyorum"

        İskhak Alymbaev, AA muhabirine, yemek yapmaktan çok zevk aldığı için aşçı olmak istediğini ve eğitim için Bolu'ya geldiğini söyledi.

        Okulda öğrendiği bilgileri staj yaparak pekiştirdiğini belirten Alymbaev, "Antalya'da 2 staj yaptım. Burada eğitim aldığım sürede ve stajda Türk mezelerini ve farklı ülkelere ait yemekleri öğrendim. Her türlü yemeği yapabiliyorum. Kendi ülkem ile diğer ülkelerin yemeklerini harmanlayarak yeni yemekler de yapıyorum." dedi.

        Türk ve Kırgız yemeklerinin benzerlik gösterdiğini dile getiren Alymbaev, "Arkadaşlarıma kültürümü öğretip göstermek istedim. Mutfaklarımızın ne kadar benzediğini gösteriyorum. Arkadaşlarıma kendi yöresel yemeklerimden yapmıştım. Çok sevdiler. Bazen soruyorlar 'Bir daha yapabilir misin?' diye." ifadelerini kullandı.

        Alymbaev, çocukluğundan beri yemek yapmaya ilgi duyduğunu anlatarak, "Yemek yapmak hoşuma gidiyordu. Evde yemekler yapıyordum. Sevdiğim işi yapmak gerektiğini düşündüm. Bu nedenle aşçılığı seçtim. Dünyayı gezmek, farklı mutfakları da görmek istiyorum. Ondan sonra da inşallah kendi ülkemde iş yeri açmak istiyorum." diye konuştu.

        - "Biz ondan öğreniyoruz, o da bizden öğreniyor"

        Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Erhan Değer de İskhak Alymbaev'in kendisini çok geliştirdiğini söyledi.

        Alymbaev'in başarılı öğrenciler arasında yer aldığını aktaran Değer, "Kendisi başarılı ve iyi bir öğrenci. Türk mutfağını öğrenmenin yanında zaman zaman kendi kültürüne ait yemekleri de öğrencilerimizle ve bizle paylaşıyor." dedi.

        Öğrenci Mustafa Özen de Alymbaev ile arkadaşlık ilişkilerinin iyi olduğunu dile getirerek, "İskhak iyi bir arkadaşımız. Kendisi bize bilgiler, kendi yöresinden bir şeyler öğretiyor. Bizim de ekstra bilgilerimiz oluyor." şeklinde konuştu.

        Öğrenci İsa Eker, Alymbaev'in paylaşmayı çok sevdiğini belirterek, "Birlikte yemek yapıyoruz. Sadece bazı yemeklerin isimleri farklı. Her şeyimiz benziyor. Yapım aşamaları farklı olabiliyor. Biz de mantı haşlanırken onlarda buharda yapılıyor. Biz ondan öğreniyoruz, o da bizden öğreniyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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