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        Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Bolu'da tamamlandı

        Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Bolu'nun Gerede ilçesinde sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 19:19 Güncelleme: 05.01.2025 - 19:19
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        Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Bolu'da tamamlandı
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        Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Bolu'nun Gerede ilçesinde sona erdi.

        Türkiye Kayak Federasyonu 2024-25 faaliyet programında yer alan şampiyonanın ikinci günü, Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde yapılan yarışların ardından tamamlandı.

        Yarışlara, 9 il, 13 kulüpten 49 sporcu katıldı.

        Mücadelelerin sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından verildi.

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