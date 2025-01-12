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        Boluspor-Adanaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Adanaspor'u 3-1 yenen Boluspor'da teknik direktörü Ufuk Kahraman, "Tekrar çıkışımız başladı. İkinci yarının ilk maçıyla Boluspor armasını en üst seviyeye çıkaracağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 19:44 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:44
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        Boluspor-Adanaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Adanaspor'u 3-1 yenen Boluspor'da teknik direktörü Ufuk Kahraman, "Tekrar çıkışımız başladı. İkinci yarının ilk maçıyla Boluspor armasını en üst seviyeye çıkaracağız." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kahraman, ligde 28 puana ulaştıklarını ifade etti.

        Ligin ikinci yarısına Alagöz Holding Iğdır FK maçıyla başlayacaklarını ve peş peşe zor müsabakalar oynayacaklarını anlatan Ufuk Kahraman, "Bunun için bu maç bir dönüm noktasıydı." ifadesini kullandı.

        Adanaspor'un son dönemde çıkış yakaladığını aktaran Kahraman, "Bunun farkındaydık. Hızlı oyuncularını kullanacaklarını biliyorduk. Biz de tam tersine topa sahip olup, rakibin dengesini bozup, dış koridorları kullanmaya çalışacaktık. Rakibin baskı anındaki bireysel hatalarını değerlendirmeye çalıştık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra skoru daha da artırabilirdik." diye konuştu.

        Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Kahraman, "Üç puanı aldık, oyuncularımı kutluyorum. Bir şekilde takımlar form yakalar, galibiyet serisi olur, sonra düşüşler olur. Biz de bu dalgalanma içerisindeydik. Tekrar çıkışımız başladı. İkinci yarının ilk maçıyla en iyi şekilde Boluspor armasını en üst seviyeye çıkartacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        - Adanaspor cephesi

        Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

        Karşılaşmada 10 kişi kaldıktan sonra kontrolün rakiplerine geçtiğini dile getiren Şimşek, "Gerçekten üzgünüm. Üzüntülüyüz ala yapacak da bir şey yok. Bu maç geride kaldı. Artık bizim için lig yeni başlıyor. Önümüzde 18 maç var. İnşallah bu maçlarda alabildiğimiz kadar puan alarak bir an önce yukarıya tırmanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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