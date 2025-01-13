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        Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiledi

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:06 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:06
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        Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Yolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.

        Sürücüler, görüş mesafesinin 35 metreye kadar düştüğü güzergahta dikkatli ve yavaş seyretti.

        Trafik ve karayolları ekipleri de sürücülere, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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