Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiledi
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Yolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.
Sürücüler, görüş mesafesinin 35 metreye kadar düştüğü güzergahta dikkatli ve yavaş seyretti.
Trafik ve karayolları ekipleri de sürücülere, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.
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