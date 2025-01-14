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        Bolulu dağcılar, Hasan Dağı'na tırmandı

        Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü üyeleri, Hasan Dağı'nın zirvesine tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:08 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:08
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        Bolulu dağcılar, Hasan Dağı'na tırmandı
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        Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü üyeleri, Hasan Dağı'nın zirvesine tırmandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Dağcılık İl Temsilciliği faaliyetle kapsamında 3 dağcının Hasan Dağı'na tırmandığı belirtildi.

        Açıklamada, Mustafa Can, Nurhan Cengiz ve Meral Yılmaz'dan oluşan ekibin, başarılı geçen tırmanışla dağın 3 bin 267 metre yüksekliğindeki zirvesine ulaştığı kaydedildi.

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