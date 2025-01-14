Bolu'da AFAD ekipleri geçen yıl 635 olaya müdahale etti
Bolu'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 2024 yılında 635 olaya müdahale etti.
Bolu'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 2024 yılında 635 olaya müdahale etti.
Ekipler, geçen yıl 119 mahsur kalma, 263 yangın, 84 orman yangını, 44 kaybolma, 43 ulaşım ve taşımacılık kazası, 30 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehdit ile 30 trafik kazasına müdahalede bulundu.
AFAD ekipleri ayrıca 22 don ve buzlanma, boğulma, heyelan, su baskını, deprem, iş kazası ile göçük olayında insanlara yardımcı oldu.
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