Bolu'da kaza yapan kamyonun sürücüsü yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Otoyoldan İstanbul istikametinde seyreden E.S. yönetimindeki 34 SV 0111 plakalı kamyon, Yeniçağa mevkisinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bekleyen 36 SA 998 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.S. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
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