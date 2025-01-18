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        Bolu'da kaza yapan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:14 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:14
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        Bolu'da kaza yapan kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Otoyoldan İstanbul istikametinde seyreden E.S. yönetimindeki 34 SV 0111 plakalı kamyon, Yeniçağa mevkisinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bekleyen 36 SA 998 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan E.S. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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