Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Oto'dan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama:

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin arasında sporcularının da bulunduğunu söyledi.

Merkezdeki otelde 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangının ardından bölgeye gelen Oto, yaptığı açıklamada, yaşanan olayın bir felaket olduğunu ve yasa boğulduklarını belirtti.

Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Oto, otelde kamp yapan sporcuların bulunduğunu kaydetti.

Oto, "Antrenörlerin bir ikisine ulaştık, konuştuk. Ankara bölgesinden 3 çocuğumuzun rahmetli olduğunu duyduk. 30-40 sporcumuz varmış. Kendi imkanlarıyla, aileleriyle gelip tatil olduğu için burada antrenman yapıyorlarmış. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun." dedi.