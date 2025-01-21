Kartalkaya'daki otel yangınında ölenlerin sayısı 76'ya yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini bildirdi.

Yerlikaya, Grand Kartal Otel'in bulunduğu kayak merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkış sebebi henüz yetkililer tarafından tespit edilemeyen yangın sonucu bütün kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, itfaiye ve su tankerleri gibi her türlü ekip ve personelle yangının söndürüldüğünü belirtti.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığını, arama ve tarama çalışmalarının da az önce nihayete erdirildiğini aktaran Yerlikaya, "Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından aziz milletimizi korusun." dedi.

Yerlikaya, Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda kimlik tespit çalışmalarının yapıldığını aktararak, "52 naaşın kimlikleri aileleriyle tespit edildi ve şu ana kadar da 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumunda kimlik, DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bununla da ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek." diye konuştu.

- 9 kişiye gözaltı

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 Cumhuriyet savcısının ve Başsavcılığın belirlediği bilirkişi heyetinin yangının sebebi, ihmal, kusurla ilgili çalışmalarını yapmaya devam ettiğini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Mülkiye başmüfettişlerimiz geldi. Otelin ilk gününden bugüne kadarki tüm süreç çok detaylı şekilde inceleniyor, yapılması gereken, olması gereken yasal prosedürle ilgili ne kusur, ihmal varsa bilin ki bu idari soruşturma sonucunda, bu hakikat ortaya çıkacak ve aziz milletimizle bunu hep birlikte paylaşacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladığını anımsatan Yerlikaya, "Dediğimiz gibi 85 milyon hepimizin yüreğimiz dağlandı. Yasımız var ama bize bu acıyı yaşatan kim veya kimlerse, kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde kaçamayacaklar. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum." şeklinde konuştu.