Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kartalkaya'da konuştu:

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Başımıza böyle belalar gelmeden, böyle felaketler yaşanmadan tedbir alabilecek bir ciddiyete hala kavuşamadık." dedi.

Ağıralioğlu, partililerle, 76 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'e geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Ağıralioğlu, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Ağıralioğlu, geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarılmadığını belirterek, "Başımıza böyle belalar gelmeden, böyle felaketler yaşanmadan tedbir alabilecek bir ciddiyete hala kavuşamadık." ifadesini kullandı.

Bu tür felaketlere karşı zamanında tedbir almanın önemli olduğunu dile getiren Ağıralioğlu, "Standartları kontrol edilmemiş işletmeler. Bunlara bağlı başa gelen büyük felaketler. Türkiye'de kaçıncı yaşadığımız felaket bu." diye konuştu.