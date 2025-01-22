Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'daki otel yangınında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 19:16 Güncelleme: 22.01.2025 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'daki otel yangınında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
        ABONE OL

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

        Dün sabaha karşı kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği çalışmalar kapsamında DNA testleri yapılıyor.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, yapılan DNA testleri sonucu oteldeki yangında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kartalkaya'da konuştu:
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kartalkaya'da konuştu:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel yangınında ölen ailenin cenazesine katıldı (3)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel yangınında ölen ailenin cenazesine katıldı (3)
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
        Kartalkaya'daki yangından anne, kızı ve iki torunu pencereden atlayarak kur...
        Kartalkaya'daki yangından anne, kızı ve iki torunu pencereden atlayarak kur...
        Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğu...
        Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğu...
        Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde AFAD arama yaptı (5)
        Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde AFAD arama yaptı (5)