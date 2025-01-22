Kartalkaya'daki otel yangınında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.
Dün sabaha karşı kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği çalışmalar kapsamında DNA testleri yapılıyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, yapılan DNA testleri sonucu oteldeki yangında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi.
Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.
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