Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin işletmenin sahibi ile şirket genel müdürü tutuklandı

Gözaltına alınanlardan 2'sinin savcılıkta, 4'ünün ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Hakimlik, Halit Ergül ve Emir Aras'ın tutuklanmasına hükmetti. Diğer 6 kişinin mahkemedeki işlemleri sürüyor.

İşletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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