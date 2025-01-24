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        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin işletmenin sahibi ile şirket genel müdürü tutuklandı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 20:26 Güncelleme: 24.01.2025 - 20:26
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        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin işletmenin sahibi ile şirket genel müdürü tutuklandı
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirilen 10'unun savcılık sorgusu tamamlandı.

        İşletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, Halit Ergül ve Emir Aras'ın tutuklanmasına hükmetti. Diğer 6 kişinin mahkemedeki işlemleri sürüyor.

        Gözaltına alınanlardan 2'sinin savcılıkta, 4'ünün ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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