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        Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan aşçı Faysal Yaver'in ifadesine ulaşıldı:

        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin tutuklanan aşçı Faysal Yaver, yangını gördükten sonra bina dışına çıkana kadar yangın alarmı veya uyarıcı mekanik ses duymadığını, insanları bağırarak uyandırmaya çalıştıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 09:19 Güncelleme: 30.01.2025 - 09:19
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        Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan aşçı Faysal Yaver'in ifadesine ulaşıldı:
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        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin tutuklanan aşçı Faysal Yaver, yangını gördükten sonra bina dışına çıkana kadar yangın alarmı veya uyarıcı mekanik ses duymadığını, insanları bağırarak uyandırmaya çalıştıklarını anlattı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan aşçı Yaver, savcılıktaki ifadesinde, 20 Ocak saat 23.30-00.00 sularında mutfak bölümüne geldiğinde ekmekçi Yusuf Karahanlı'nın orada olduğunu, kendisinden sonra da yardımcısı Fidan Kurç ile diğer ekmekçi Mehmet Gündüz'ün geldiğini belirtti.

        Normal şartlarda Fidan ile ikisi oldukları için sabah 07.00'deki kahvaltıyı tüm gece çalışarak ancak yetiştirdiklerini, yardımcısının da işe yeni başladığı için hiçbir şey bilmediğini aktaran Yaver, şunları kaydetti:

        "Mutfakta kahvaltı malzemesini hazırladığımız, Yusuf ve Mehmet usta ekmek yaptığı sırada Yusuf usta 'Yangın var' diye bağırdı. Biz de bunun üzerine restoran bölümüne baktığımızda yangının çıkmış olduğunu gördük. Hemen yangın tüpü aradık ancak bulamadık. Yangını gördükten dışarı çıkana kadarki sürede yangın tüpüne denk gelmedim. Bu nedenle de tüple müdahale etme şansım olmadı. Yusuf usta resepsiyon katına geçti. Diğer arkadaşlar telefonla yetkilileri aramaya çalışıyordu."

        Yaver, kendisinin de çalışma arkadaşlarını uyandırmak için diğerleriyle ikinci kata indiğini, uyuyan görevlileri ve diğer insanları bağırarak uyandırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Ellerinden geldiği kadar insanı uyandırdıklarına, sonrasında da otelden çıkmak için garaj kısmına gittiklerine değinen Yaver, "Restorandan garaja kadar duman binayı sarmıştı. Garajın demir kapısı kapalıydı, kendi gücümüzle kapıyı açtık ve dışarı çıktık. Sonra yeniden binaya girmeye çalıştım ancak duman her yeri kaplamıştı. Girmem mümkün değildi. Bu nedenle içeri giremedim. Ben içerideyken yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veyahut söndürmeye yarar su fıskiyesi çalışmadı. Biz sadece kendi sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık." savunmasını yaptı.

        Yaver, otele geleli bir ay olduğunu, bu süre zarfında yangın tatbikatı yapılıp yapılmadığını bilmediğini, yangın için görevlendirilen herhangi birinin kendisine tanıtılmadığını, gece çalıştığı için resepsiyonda görevli 2 kişiye yemek hazırladığını, bunun dışında katlardan sorumlu herhangi bir görevliyi bilmediğini kaydetti.

        Otelde geceleri çalışan güvenlik görevlisi görmediğinden, olması halinde kendisinden yemek alacağından bahseden Yaver, otelde tatbikat veya denetim yapılıp yapılmadığına dair, "Ben zaten 1 aydır otelde çalışıyorum. Benim çalışmış olduğum saatlerde otelde herhangi bir denetime rastlamadım. Otelde kimin denetim yaptığını bilmem. Otelin herhangi bir yetkilisini tanımıyorum. Ben sezonluk çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Benim tek görevim geceden sabaha kadar kahvaltı hazırlamaktır"

        Yaver, oteldeki işine S.A. şefin referansıyla girdiğini ancak yaşanan bir tartışma üzerine S.A'nın otelden uzaklaştırıldığını, bu nedenle onun kahvaltı hazırlama görevinin kendisine verildiğini anlattı.

        Otelde kimin denetim yaptığını ve bu işten sorumluğu olduğunu bilmediğini savunan Yaver, şunları kaydetti:

        "Yangının önlenmesinden kim sorumludur bilmem. Benim tek görevim geceden sabaha kadar kahvaltı hazırlamaktır. Mutfak ve restoran bölümü ayrıdır. Restoran bölümünde gece çalışan yoktur. Bu bölümle ne benim ne de ekmekçi olan görevlilerin hiçbir alakası yoktur. Ben böyle bir olay meydana gelsin istemezdim. Benim bu olayda herhangi bir kusurlu eylemim yoktur. Sadece yangını önce görenlerden biriyim. Zaten ilk biz bağırmaya başladık. Elimden geldiğince otelde çalışan görevlilere ve kalan insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

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