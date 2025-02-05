Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 18 kişiye para cezası uygulandı

Denetlenen 114 avcıdan 18'ine kaçak ve usulsüz avlandıkları gerekçesiyle 116 bin 236 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayında gerçekleştirilen yasa dışı avcılık ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik koruma ve kontrol faaliyetleri yürütüldü.

Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 18 kişiye 116 bin 236 lira para cezası uygulandı.

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