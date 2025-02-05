Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 18 kişiye para cezası uygulandı

        Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 18 kişiye 116 bin 236 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:58 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 18 kişiye para cezası uygulandı
        ABONE OL

        Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 18 kişiye 116 bin 236 lira para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayında gerçekleştirilen yasa dışı avcılık ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik koruma ve kontrol faaliyetleri yürütüldü.

        Denetlenen 114 avcıdan 18'ine kaçak ve usulsüz avlandıkları gerekçesiyle 116 bin 236 lira idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerde, 4 av tüfeğine de el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 şüph...
        GÜNCELLEME - Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 şüph...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otelin sahibinin eşine yurt dışı çıkış yasa...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otelin sahibinin eşine yurt dışı çıkış yasa...
        78 kişinin öldüğü otel yangınında hastanede yaralı kalmadı
        78 kişinin öldüğü otel yangınında hastanede yaralı kalmadı
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otelin sahibinin eşine yurt dışı çıkış yasa...
        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otelin sahibinin eşine yurt dışı çıkış yasa...
        Bolu kent merkezinde hafif kar yağışı
        Bolu kent merkezinde hafif kar yağışı
        Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu