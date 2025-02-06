Bolu'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Bolu'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Bolu'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Irak uyruklu H.S. bıçakla aynı uyruktan Enes Mohammed Khalaf A.N'yi (17) yaraladı.
İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Enes Mohammed Khalaf A.N. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan H.S. ise polis ekiplerince yakalandı.
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