Bolu'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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