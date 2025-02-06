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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:31 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:31
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:BoluAtatürk

        Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Egemen Savran

        Geosis Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, Ali Ülgen (Dk. 69 Fethi Özer), Onur Atasayar, Liço, Eren Erdoğan, Mukairu (Dk. 57 Anıl Koç), Oulare (Dk. 69 Aleksic), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 57 Jefferson), Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul (Dk. 81 Enes Alıç), Iskandarlı

        Galatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Efe Akman (Dk. 66 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 87 Berat Luş), Eyüp Aydın (Dk. 79 Gökdeniz Gürpüz), Jelert, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu (Dk. 87 Kadir Subaşı), Morata (Dk. 79 Mertens)

        Goller: Dk. 12 Iskandarlı (Boluspor), Dk. 21 Morata, Dk. 44 Eyüp Aydın, Dk. 72 Yusuf Demir, Dk. 74 Ahmed Kutucu (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 8 Efe Akman, Dk. 90+3 Metehan Baltacı (Galatasaray), Dk. 30 Oulare, Dk. 45 Iskandarlı, Dk. 66 Liço, Dk. 81 Eren Erdoğan (Geosis Boluspor)

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