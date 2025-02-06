Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:BoluAtatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Egemen Savran
Geosis Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, Ali Ülgen (Dk. 69 Fethi Özer), Onur Atasayar, Liço, Eren Erdoğan, Mukairu (Dk. 57 Anıl Koç), Oulare (Dk. 69 Aleksic), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 57 Jefferson), Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul (Dk. 81 Enes Alıç), Iskandarlı
Galatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Efe Akman (Dk. 66 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 87 Berat Luş), Eyüp Aydın (Dk. 79 Gökdeniz Gürpüz), Jelert, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu (Dk. 87 Kadir Subaşı), Morata (Dk. 79 Mertens)
Goller: Dk. 12 Iskandarlı (Boluspor), Dk. 21 Morata, Dk. 44 Eyüp Aydın, Dk. 72 Yusuf Demir, Dk. 74 Ahmed Kutucu (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 8 Efe Akman, Dk. 90+3 Metehan Baltacı (Galatasaray), Dk. 30 Oulare, Dk. 45 Iskandarlı, Dk. 66 Liço, Dk. 81 Eren Erdoğan (Geosis Boluspor)
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