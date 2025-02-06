Bolu, Mudurnu ve Göynük'te taşımalı eğitime yarın ara verildi

Bolu merkez ilçe ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitime yarın bir gün ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde olumsuz hava koşullarının sürdüğü bildirildi.

Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla merkez ilçe ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler için eğitim-öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın bu yerleşim yerlerinde ikamet eden ortaöğretim öğrencilerini de kapsadığı duyuruldu.