Bolu'da bir kişi bıçakla yaralandı

Ambulansta müdahale edilen S.A. ile R.K.S. polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, S.A. (52) ile yabancı uyruklu eski kız arkadaşı R.K.S. (35) Köroğlu Mahallesi Özşen Sokak'ta karşılaşarak tartışmaya başladı.

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