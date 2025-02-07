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        Bolu'da bir kişi bıçakla yaralandı

        Bolu'da eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:09 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:15
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        Bolu'da bir kişi bıçakla yaralandı
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        Bolu'da eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

        İddiaya göre, S.A. (52) ile yabancı uyruklu eski kız arkadaşı R.K.S. (35) Köroğlu Mahallesi Özşen Sokak'ta karşılaşarak tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine R.K.S. çantasında bulunan meyve bıçağıyla S.A'yı yüzünden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansta müdahale edilen S.A. ile R.K.S. polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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