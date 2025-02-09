Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Yeniçağa'dan kısa kısa

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 09.02.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniçağa'dan kısa kısa
        ABONE OL

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 8 santimetreye ulaştı.

        Belediye ekipleri, kent merkezinde karla mücadele çalışması yürüttü. Kar yağışıyla Yeniçağa Gölü mesire güzel görüntü oluşturdu.

        - Yeniçağa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ergin güven tazeledi

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

        Yeniçağa Öğretmenler Lokali'nde gerçekleştirilen seçimde Mustafa Ergin, yeniden başkanlığa seçildi.

        Ergin, muhtarların sorunlarını birlikte çözeceklerini belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde Yeniçağa için çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"

        Benzer Haberler

        Hafta sonunu fırsat bilenler Abant'ta karın tadını çıkardı
        Hafta sonunu fırsat bilenler Abant'ta karın tadını çıkardı
        Bolu'da "Biz Bir Takımız" projesi sürüyor
        Bolu'da "Biz Bir Takımız" projesi sürüyor
        Karın etkili olduğu Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı
        Karın etkili olduğu Bolu'da yılkı atlarına yem bırakıldı
        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu
        Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu
        Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpan motosikletli, minibüsün a...
        Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpan motosikletli, minibüsün a...
        Bolu'da zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü
        Bolu'da zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü