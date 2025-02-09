Yeniçağa'dan kısa kısa

Ergin, muhtarların sorunlarını birlikte çözeceklerini belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde Yeniçağa için çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 8 santimetreye ulaştı.

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