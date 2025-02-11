Bolu'da asayiş

Bolu'da vatandaşların huzur ve güvenliği için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca suçu önleme ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Valililğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 3-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgilere yer verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen 11 operasyonda 8 şüpheli hakkında işlemin yapıldı. Operasyonlarda 30 bin 240 makaron (filtreli sigara kağıdı) 66 litre etil alkol, 235alkol aroması, 192 cinsel içerikli ürün ve 13 mermi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında gerçekleştirilen 9 operasyonda 11 şüpheliye işlem uygulandı.

Operasyonlarda, 38.37 gram sentetik uyuşturucu, 1,97 gram tütün, 1,02 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.