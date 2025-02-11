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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Gerede ilçesinde orman zararlılarıyla mücadele çalışmalarının yol haritası çizildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:04 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:04
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        Bolu'dan kısa kısa
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde orman zararlılarıyla mücadele çalışmalarının yol haritası çizildi.

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gerede Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan alanlarda orman zararlılarıyla etkin mücadele başlatıldı.

        İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut başkanlığında Haşat, Aktaş ve İstanbuldağı orman işletme şeflikleriyle yapılan toplantıda, orman zararlıları ile mücadele şekli belirlenerek çalışmalara başlandı.

        Bu kapsamda 2023 ve 2024 yılında yanan toplam 509 hektar saha ile orman ürünleri satış depolarının etrafındaki ormanlarda kabuk böceği tehlikesine karşı biyolojik mücadele yapılmasına karar verildi.

        İlk etapta kurulacak feromon tuzakları ile kabuk böceği popülasyonunun önüne geçilmesi ve ormanda faydalı yırtıcı böceklerin sayısının artırılması ile eş zamanlı kurulacak tuzak ağaçlar ile de zararlıların sahadan uzaklaştırılması amaçlanıyor.

        Mücadele çalışmalarının nisan-eylül ayları arasında tamamlanması hedefleniyor.

        - Kıbrıscık Kaymakamı Güngör, okulda denetim yaptı

        Kıbrıscık Kaymakam Metehan Güngör, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle Şehit Süleyman Tombak İlkokulunda denetim yaptı.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Okul binası ile kantininde yapılan denetimde eksiklikler tespit edilerek uyarılarda bulunuldu.

        Öğrencilerin sağlıklı gıdalara ulaşımının sağlanması, güvenli ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri için denetimlerin düzenli devam edeceği kaydedildi.

        - Göynüklü sporcular Belediye Başkanı Oral'ı ziyaret etti

        TÜGVA tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek 2025 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası"nda "Yıldız Bayanlar" kategorisinde Türkiye ikincisi olan Ayliz Batır ve "Minik Bayanlar" kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Betül Gündoğdu, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral'ı makamında ziyaret etti.

        Genç sporcuları tebrik eden Oral, başarılarının devamı için kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini dile getirdi.

        Sporcular ise kendilerine verilen destek için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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