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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Seben ilçesinde köy sakinleri orman yangınlarına karşı bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:10 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:10
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        Bolu'dan kısa kısa
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        Bolu'nun Seben ilçesinde köy sakinleri orman yangınlarına karşı bilgilendirildi.

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Seben Orman İşletme Müdürlüğü ile Seben ve Taşlıyayla Orman İşletme Şefliklerince, orman yangınlarıyla mücadele ve önleyici tedbirler kapsamında Susuz, Güneyce ve Kızık köylerinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Değişen iklim koşulları nedeniyle yangın için risk faktörlerinin arttığının vurgulandığı toplantıda, daha dikkatli olunması ve köylerde bulunan su tankerlerinin her daim hazır durumda bulundurulması gerektiği anlatıldı.

        Köy sakinlerine, orman yangınlarının önlenmesi için anız, piknik ve çoban ateşi yakmamaları, sigara izmaritlerini gelişigüzel atmamaları konularında uyarılarda bulunuldu.​

        - Bolu'da toprak analizleri ücretsiz yapılacak

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bolu Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresinin desteğiyle hazırlanan "2025 Yılı Toprak Analizi Desteği Projesi" hakkında bilgi verildi.

        Proje kapsamında il genelinde tarımsal üretim yapan çiftçilerin toprak analizlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, projeden en üst düzeyde faydalanmak isteyen tüm üreticilerin, toprak analizi yaptırmak üzere il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurması gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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