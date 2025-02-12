Bolu'dan kısa kısa

Bolu'nun Seben ilçesinde köy sakinleri orman yangınlarına karşı bilgilendirildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Seben Orman İşletme Müdürlüğü ile Seben ve Taşlıyayla Orman İşletme Şefliklerince, orman yangınlarıyla mücadele ve önleyici tedbirler kapsamında Susuz, Güneyce ve Kızık köylerinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Değişen iklim koşulları nedeniyle yangın için risk faktörlerinin arttığının vurgulandığı toplantıda, daha dikkatli olunması ve köylerde bulunan su tankerlerinin her daim hazır durumda bulundurulması gerektiği anlatıldı.

Köy sakinlerine, orman yangınlarının önlenmesi için anız, piknik ve çoban ateşi yakmamaları, sigara izmaritlerini gelişigüzel atmamaları konularında uyarılarda bulunuldu.​

- Bolu'da toprak analizleri ücretsiz yapılacak

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bolu Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresinin desteğiyle hazırlanan "2025 Yılı Toprak Analizi Desteği Projesi" hakkında bilgi verildi.

Proje kapsamında il genelinde tarımsal üretim yapan çiftçilerin toprak analizlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, projeden en üst düzeyde faydalanmak isteyen tüm üreticilerin, toprak analizi yaptırmak üzere il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurması gerektiği kaydedildi.