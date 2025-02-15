Bolu'da barakada çıkıp tek katlı ev ve apartmana sıçrayan yangın söndürüldü
Bolu'da barakada başlayıp yanındaki ev ve apartmana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'da barakada başlayıp yanındaki ev ve apartmana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sümer Mahallesi Gündüz Sokak'ta ahşap barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki apartmana ve kullanılmayan tek katlı eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri, ekiplerce tahliye edildi.
İtfaiye personelince söndürülen yangın, barakada, apartmanda ve evde hasara neden oldu.
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