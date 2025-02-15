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        Bolu'da barakada çıkıp tek katlı ev ve apartmana sıçrayan yangın söndürüldü

        Bolu'da barakada başlayıp yanındaki ev ve apartmana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:43 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:54
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        Bolu'da barakada çıkıp tek katlı ev ve apartmana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Bolu'da barakada başlayıp yanındaki ev ve apartmana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sümer Mahallesi Gündüz Sokak'ta ahşap barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki apartmana ve kullanılmayan tek katlı eve sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri, ekiplerce tahliye edildi.

        İtfaiye personelince söndürülen yangın, barakada, apartmanda ve evde hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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