Bolu'da barakada çıkıp tek katlı ev ve apartmana sıçrayan yangın söndürüldü

İtfaiye personelince söndürülen yangın, barakada, apartmanda ve evde hasara neden oldu.

Sümer Mahallesi Gündüz Sokak'ta ahşap barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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