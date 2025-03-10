Bolu'nun kültürel mirasından örnekler Göynük Kültür Evi'nde sergileniyor

ZAFER GÖDER/ELİF SARIHAN - Tarihi Osmanlı kenti ve Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) üye Bolu'nun Göynük ilçesinde iş insanı Harun Yüksel tarafından hayata geçirilen kültür evi, ziyaretçilerine bölgenin zengin tarihini ve geleneksel el işçiliğini tanıtıyor.

Göynüklü iş insanı Yüksel, ilçe sakinleri, esnaf, ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerle yaptığı görüşmeler sonucu ilçenin tanıtımı için müze ve kültür evine ihtiyaç duyulduğunu düşünerek harekete geçti.

Bolu, Göynük, Mudurnu, Seben, Kıbrıscık ve Yeniçağa'dan geleneksel çeyizlik, dokuma parçaları, kadınların el işçiliğiyle hazırladığı örtüler gibi otantik eserler ile eski fotoğraflar, tarım, orman aletleri ve ev eşyalarını toplayan Yüksel, kişisel koleksiyonundaki cep, kol saatleri ve Avrupa porselenlerini de dahil ettiği parçaları, Osmanlı döneminden kalma yaklaşık 200 yıllık binada açtığı Harun Yüksel Koleksiyonu ve Göynük Kültür Evi'nde sergiliyor.

Yüksel, AA muhabirine, antika meraklısı olduğu için kültür evi projesini geliştirip müze benzeri bir yer açtıklarını söyledi.

Göynük'ün sahip olduğu Osmanlı mimarisi ve günlük yaşam içinde halen eski gelenekleri devam ettirdiğini anlatan Yüksel, "Kültürümüzde kadınlarımızın yaptığı çeyizlik ürünler var. 'Çevre', 'uçkur', 'yağlık' ve 'peşkir' dediğimiz daha çok kıyafet olarak kullanılan, daha sonra da kadınların sadece çeyizlik ürünler olarak sandıkta beklettikleri ürünler yapılıyor. Kıyafetler var. Bizim yöremizde daha çok kadın ağırlıklı eski eşyalarımızı bulabildik. Erkek ağırlıklı çok kalmamış. Onları burada sergiliyoruz." diye konuştu.

Yüksel, ilçenin ve bölgenin yöresel kıyafetleri ile eşyalarının yanı sıra kendisinin uzun yıllardır alarak koleksiyon haline getirdiği saat ve porselen ürünleri de kültür evinde sergilediklerini aktararak, eserler arasında kadınların işledikleri, yaptıkları dokuma tezgahında kullanılan parçalar ve başörtülerin de yer aldığını kaydetti.