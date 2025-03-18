Bolu'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Mengen ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'nun Mengen ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Babahızır köyü Değirmenbükü mevkisinde bulunan Ü.B'ye ait turizm işletmesinin restoran bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Mengen, Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinden itfaiye ekipleriyle sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden itfaiye erleri, alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
Kullanılmayan tesiste hasar oluştu.
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