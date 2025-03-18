Bolu'da 3 zanlı, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alındı
Bolu'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde 3 farklı mahallede 4 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Motosiklet hırsızlarının kimliklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.
Çalışan motosikletler sahiplerine teslim edildi.
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