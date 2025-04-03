AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den "boykot çağrılarına" ilişkin açıklama

"Halkın feraseti sayesinde bu tür provokatif çağrılar amacına ulaşmadı ve esnaf kazandı. Türkiye'nin ekonomik istikrarını hedef alan girişimlere karşı herkesin duyarlı olması gerekiyor."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da tepki gösteren Güner, şunları kaydetti:

Muhalefetin, "gündemi saptırmak ve yolsuzluklarını örtbas etmek amacıyla akıl almaz yöntemlere başvurduğunu" savunan Güner, "CHP'nin sokakları terörize etme teşebbüsünün, milletin sağduyusu sayesinde hiçbir zaman amacına ulaşamayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Güner, yaptığı yazılı açıklamada, "muhalefetin ekonomik boykot çağrılarının" halk nezdinde karşılık bulmadığını anlatarak, "Esnafımızı zor durumda bırakacak bu sözde boykot girişimi boşa çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

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