Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Mengen'de ulusal satranç turnuvası yapıldı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde 120 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:37 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mengen'de ulusal satranç turnuvası yapıldı
        ABONE OL

        Bolu'nun Mengen ilçesinde 120 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Metin Uçar Eğitim, Kültür ve Teknoloji Vakfı ve Bolu Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuva Mengen Spor Salonu'nda gerçekleşti.

        Turnuvaya Türkiye'nin farklı illerinden katılan 120 sporcu, Bireysel İsviçre Sistem ile 45 dakika 30 saniye zaman temposunda rakiplerini yenmeye çalıştı.

        Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Bolu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Değirmenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci ve Türkiye Satranç Federasyonu Bolu İl Temsilcisi Akın Ateş de turnuvayı izledi.

        Ateş, ulusal satranç müsabakalarının bir ayağını Mengen'de gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

        Mengen'de 2 gün boyunca devam eden müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı

        Benzer Haberler

        Gölcük Tabiat Parkı bayram tatilinin son gününde de misafirlerini ağırladı
        Gölcük Tabiat Parkı bayram tatilinin son gününde de misafirlerini ağırladı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
        Bolu'da traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Bolu'da traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
        Bolu'da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bolu'da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor