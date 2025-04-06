Mengen'de ulusal satranç turnuvası yapıldı

Bolu'nun Mengen ilçesinde 120 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Metin Uçar Eğitim, Kültür ve Teknoloji Vakfı ve Bolu Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuva Mengen Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Turnuvaya Türkiye'nin farklı illerinden katılan 120 sporcu, Bireysel İsviçre Sistem ile 45 dakika 30 saniye zaman temposunda rakiplerini yenmeye çalıştı.

Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Bolu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Değirmenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci ve Türkiye Satranç Federasyonu Bolu İl Temsilcisi Akın Ateş de turnuvayı izledi.

Ateş, ulusal satranç müsabakalarının bir ayağını Mengen'de gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Mengen'de 2 gün boyunca devam eden müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.