Boluspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde idmana çıktı.
Antrenmanda, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 pas organizasyonları ve teknik taktik çalışması gerçekleştirildi.
Fiziki altyapı yetersizliği gerekçesiyle Bolu Atatürk Stadı'nın kapatılması nedeniyle karşılaşma, yarın saat 20.00'de Çorum Şehir Stadı'nda yapılacak.
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