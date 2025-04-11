GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Kar yağışının etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli kesiminde, aralarında otomobil, kamyon, tır, hafif ticari araç ve otobüsün olduğu 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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