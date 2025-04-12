Bolu kent merkezi nisanda yağan karla beyaza büründü
Bolu kent merkezi, nisanda yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu kent merkezi, nisanda yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde kar yağışı, 3 gündür aralıklarla devam ediyor.
Beyaza bürünen kent merkezinde belediye ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor. Bazı kent sakinleri de iş yerlerinin önündeki karı kürekle temizliyor.
Havaların ısındığı dönemde çiçek açan ağaçlar da karla kaplandı.
Kar yağışı, kent merkezinde etkisini aralıklarla sürdürüyor.
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