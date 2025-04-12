Bolu kent merkezi nisanda yağan karla beyaza büründü

Beyaza bürünen kent merkezinde belediye ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor. Bazı kent sakinleri de iş yerlerinin önündeki karı kürekle temizliyor.

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