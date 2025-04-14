Mengen'de "33. Dönem Kepçe Devir Teslim Töreni" düzenlendi

Törenin ardından lisenin ilk meslek öğretmenlerinden Dilek Ünlü, okul mezunlarına temsili ders verdi. Dilek öğretmen, 30 yıl aradan sonra aynı sınıfta ve aynı öğrencilerle ders yaptı.

Salonda düzenlenen törende Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

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