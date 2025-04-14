Mengen'de "33. Dönem Kepçe Devir Teslim Töreni" düzenlendi
Bolu'nun Mengen ilçesinde "33. Dönem Kepçe Devir Teslim Töreni" gerçekleştirildi.
Bolu'nun Mengen ilçesinde "33. Dönem Kepçe Devir Teslim Töreni" gerçekleştirildi.
Mengen Aşcılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin "33. Dönem Kepçe Devir Teslim Töreni", okulun açılışının 40. yıl dönümünde yapıldı. Okul bahçesinden yürüyüşe başlayan öğrenciler, ilçe merkezinden geçerek Mengen Spor Salonu'na ulaştı.
Salonda düzenlenen törende Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.
Kepçe devir tesliminin ardından başarılı öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Etkinlik, mezuniyet pilavı ve ikramlarla sona erdi.
Törene, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aşık, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenci velileri katıldı.
Törenin ardından lisenin ilk meslek öğretmenlerinden Dilek Ünlü, okul mezunlarına temsili ders verdi. Dilek öğretmen, 30 yıl aradan sonra aynı sınıfta ve aynı öğrencilerle ders yaptı.
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