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        Bolu'da asayiş

        Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:04 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:04
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        Bolu'da asayiş
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        Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7-13 Nisan'da yapılan 1239 uygulamada, 21 bin 225 araç ve sürücü denetlendi.

        Denetimlerde, hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz araç kullanma, periyodik muayene ve zorunlu mali sigortası bulunmamak ihlalleri nedeniyle 683 sürücü ve araca toplamda 3 milyon 416 bin 753 lira ceza uygulandı, 126 araç trafikten men edildi.

        Ekipler ayrıca, 196 asayiş olayında 71 şüpheliyi yakaladı.

        Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 8 operasyonda, 430 paket kaçak sigara, 19 bin 200 adet makaron, 50 adet nargile türünü, 15 bin 250 dolu makaron, 29 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet makaron dolum makinesi, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 112 adet mermi ele geçirildi.

        Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlenen 12 operasyonda 17 şüpheliye işlem yapıldı, 59,16 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

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