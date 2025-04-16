Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'da görev yapan hakemler, Polis Haftası'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:59 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da görev yapan hakemler, Polis Haftası'nı kutladı.

        Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bolu Şubesi ile Bolu İl Hakem Kurulu, polislere yönelik organizasyon düzenledi.

        Karaçayır Spor Kompleksi'nde gerçekleşen etkinlikte, maçlarda görev yapan polislere çiçek takdim edilerek emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

        - Mengen'de "Çağımızın Üniversite Gençliği" konferansı düzenlendi

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Yüksekokulunda "Çağımızın Üniversite Gençliği" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Hekimlik mesleğinin yanı sıra hafız kimliği ile tanınan genel cerrahi uzmanı Salih Selman, konferansta yaptığı konuşmada, çağın gereklilikleri, gençliğin manevi ve entelektüel gelişimi ile üniversite döneminin bireysel karakter üzerindeki etkilerini ele aldı.

        Etkinlik sonunda Selman'a, özel hazırlanan aşçı ceketi takdim edildi.

        Programa, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        Boluspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Boluspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bolu'da kaybolan 60 yaşındaki kadın aranıyor
        Bolu'da kaybolan 60 yaşındaki kadın aranıyor
        Çeltik yüklü kamyonetin devrildiği anlar kamerada
        Çeltik yüklü kamyonetin devrildiği anlar kamerada
        Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
        Bolu'da Yeniden Refah Partisi üyelerinden Gazze dilekçesi
        Bolu'da Yeniden Refah Partisi üyelerinden Gazze dilekçesi