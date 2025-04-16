Bolu'dan kısa kısa
Bolu'da görev yapan hakemler, Polis Haftası'nı kutladı.
Bolu'da görev yapan hakemler, Polis Haftası'nı kutladı.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bolu Şubesi ile Bolu İl Hakem Kurulu, polislere yönelik organizasyon düzenledi.
Karaçayır Spor Kompleksi'nde gerçekleşen etkinlikte, maçlarda görev yapan polislere çiçek takdim edilerek emeklerinden dolayı teşekkür edildi.
- Mengen'de "Çağımızın Üniversite Gençliği" konferansı düzenlendi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Yüksekokulunda "Çağımızın Üniversite Gençliği" konulu konferans gerçekleştirildi.
Hekimlik mesleğinin yanı sıra hafız kimliği ile tanınan genel cerrahi uzmanı Salih Selman, konferansta yaptığı konuşmada, çağın gereklilikleri, gençliğin manevi ve entelektüel gelişimi ile üniversite döneminin bireysel karakter üzerindeki etkilerini ele aldı.
Etkinlik sonunda Selman'a, özel hazırlanan aşçı ceketi takdim edildi.
Programa, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
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