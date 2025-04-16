Bolu'dan kısa kısa

Hekimlik mesleğinin yanı sıra hafız kimliği ile tanınan genel cerrahi uzmanı Salih Selman, konferansta yaptığı konuşmada, çağın gereklilikleri, gençliğin manevi ve entelektüel gelişimi ile üniversite döneminin bireysel karakter üzerindeki etkilerini ele aldı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bolu Şubesi ile Bolu İl Hakem Kurulu, polislere yönelik organizasyon düzenledi.

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