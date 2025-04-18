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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde orman işçileri ile orman muhafaza memurlarına yangınla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 14:14 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:14
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        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde orman işçileri ile orman muhafaza memurlarına yangınla mücadele eğitimi verildi.

        Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında eğitim tatbikatı düzenlendi.

        Eğitim kapsamında orman mühendisi Bayram Cankut tarafından yangın, çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ile iş güvenliği konusunda bilgiler verildi.

        Daha sonra arazide yangına müdahale ekipmanları tanıtılarak orman muhafaza memuru ve yangın işçilerine hortum serme ve yangına müdahale tatbikatı yaptırıldı.

        Eğitim tatbikatına Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube mühendisleri Bayram Cankut ve Muzaffer Özsan ile Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğünden İşletme müdür yardımcısı, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri katıldı.

        - Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri Abant Gölü Milli Parkı'nı gezdi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doğa turizmi kapsamında Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinden akademisyen ve öğrencilerin Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Kastamonu Üniversitesinden Abant'a gelen heyete, milli park görevlileri eşliğinde bilgilendirme yapıldıktan sonra milli park içinde yürüyüş yapıldığı kaydedildi.

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