Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Muhammed G. idaresindeki 06 N 4420 plakalı otomobil, Süllertoklar köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Sürücü, takla atan otomobilde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
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