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        Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 20:11 Güncelleme: 18.04.2025 - 20:11
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        Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Muhammed G. idaresindeki 06 N 4420 plakalı otomobil, Süllertoklar köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        Sürücü, takla atan otomobilde sıkıştı.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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