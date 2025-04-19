Sektörün profesyonelleri Bolu'da oyuncu adaylarıyla buluştu

Bolu'da "Sinema ve Oyunculuk Kampı"na katılan oyuncu adayları, sinema ve tiyatronun duayen isimleriyle bir araya geldi.

Bolu Dağı'ndaki otelde bir film yapım şirketi tarafından düzenlenen kampa katılanlar, sektörün profesyonellerinden ders alarak onların deneyimlerini dinleme imkanı buldu.

Otelde hazırlanan özel alanlarda teorik ve pratik uygulamalara katılan oyuncu adayları, sinema, tiyatro ve dizi oyuncuları Levent Ülgen, Güven Kıraç, Nazife Aksoy, Bekir Aksoy ve yapımcı-yönetmen Tayfun Öztürk'ün tecrübelerini dinledi.

Oyuncu Nazife Aksoy, kamp kapsamında bir araya geldikleri oyuncu adaylarıyla güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Aksoy, "Tiyatroyu ve sanatı bu kadar seven, 'yaşım geçti' demeden hangi yaş grubu olursa olsun bunu severek büyük bir heves ve istekle gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu istekleri, hepimizi çok heyecanlandırdı." dedi.

Bekir Aksoy da oyunculuğun ve sanatın bir arayış olduğunu kaydetti.

Aksoy, grup olarak çalışıldığında verimin arttığına işaret ederek, "Burada bu anlamda çok güzel bir ortam var. Zaten sanat doğadan başlayan bir şey. Sanatın doğuş noktası doğada karşılaştığımız her şey. Suyun sesi şiirsel, kuşların sesi müzik ortamı oluşturuyor. Bunlardan esinlenerek insanlar da sanatı bir şekilde geliştiriyor. Bu anlamda doğanın göbeği olan burada bu işi yapmak da çok değerli." diye konuştu.

Güven Kıraç ise yaş skalasının geniş olması ve çeşitli yaş gruplarının bir arada olması dolayısıyla kişisel gelişim kampı yaşadıklarını ifade etti. Oyunculuğun, hayatın tamamını kapsayan bir olgu olduğunu anlatan Kıraç, "İnsanla ilgili bir şey. Dolayısıyla insan faktörünün, gelişiminin çok önde olduğu bu tip kamplar, bu tip özel zaman aralıkları doğada planlandığında çok başka türlü yarar sağlıyor." ifadesini kullandı. Levent Ülgen, doğa, sanat ve tiyatronun özgürlük olduğuna dikkati çekerek, "Özgür düşünme, özgür yaşama dünyanın en kıymetli şeyi. Herkes sağlık diye düşünür ama bence sağlıktan da önemlisi özgürlük. Burada insanlara özgür düşünmeyi, davranmayı kendi özgür iradeleriyle yaşamayı bir parça hatırlatabilirsek, bunun kıymetini anlatabilirsek görevimizi yapmış sayılırız." değerlendirmesinde bulundu. Film yapım şirketinin yetkilisi, yapımcı ve yönetmen Tayfun Öztürk de bünyelerinde bir Medya Okulu bulunduğunu, her yıl oyunculuk kampları düzenlediklerini dile getirerek, "Sanatı, sinemayı önemsiyoruz. Geleceği inşa etmekle alakalı bugünden çalışmalar yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden oyunculuk ve sinema kamplarımız kapsamında sanata ilgili olan insanları sektörün profesyonelleriyle buluşturuyoruz." diye konuştu.